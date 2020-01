Una donna di 53 anni, originaria della Cina, è stata ricoverata all'ospedale di Pistoia per un caso sospetto di coronavirus: accertamenti in corso.

Dopo Bari e Parma, la paura del coronavirus arriva anche a Pistoia. Una donna di 53 anni, originaria della provincia dell’Hubei, sarebbe stata ricoverata all’ospedale San Jacopo della città toscana dopo aver manifestato i sintomi del virus proveniente dalla Cina. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Coronavirus, caso sospetto a Pistoia

Da una nota diffusa dall’Asl si apprende che “la paziente è attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive dello stesso presidio ospedaliero. Sono in corso gli accertamenti e le terapie del caso”, così come è stata avviata “l’indagine epidemiologica per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia. In caso negativo, i sanitari precederanno a effettuare gli esami indicati dal Ministero inviando i campioni biologici all’Istituto Superiore di Sanità”.

Nel frattempo, in via precauzionale “il mezzo su cui viaggiava la signora si è fermato nell’area di servizio di Serravalle pistoiese ed è stata chiamata la centrale operativa del 118 Empoli-Pistoia che ha soccorso la paziente, trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia”.

Primo caso in Germania

Il ricovero della 53enne a Pistoia si è verificato a poche ore dalla conferma del primo caso in Germania: un uomo, residente nel distretto di Starnberg, in Baviera, è risultato positivo al coronavirus di Wuhan.

Le vittime della misteriosa patologia, nel frattempo, sono salite a 106; il numero dei contagi è raddoppiato in sole ventiquattr’ore, arrivando a oltre 4000, si apprende dalle autorità di Pechino. La quasi totalità dei decessi (100 su 06) si è verificata nella provincia di Hubei da dove il virus si è diffuso. L’Oms ha, nel frattempo, modificato la classificazione del coronavirus, il cui rischio è passato da “moderato” ad “alto”.

Sintomi, contagio, come proteggersi

I sintomi del coronavirus di Wuhan sono assai simili a quelli di una comune influenza e della temuta Sars: febbre, tosse, malessere generale, difficoltà respiratorie. Il virus ha un periodo di incubazione che va dai 10 ai 14 giorni e sono stati accertati anche casi di pazienti asintomatici. La trasmissione può avvenire da uomo a uomo mediante contatto diretto con un paziente infetto, in particolare attraverso liquidi corporei come la saliva.