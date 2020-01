Paura all'alba in via Burlando a Genova: un incendio è divampato in un appartamento e due persone sono rimaste intossicate.

Un incendio è divampato in un appartamento in via Bulando a Genova nella mattinata di martedì 28 gennaio: due persone sono rimaste intossicate. Erano le 7 del mattino quando le fiamme hanno avvolto la palazzina al civico 18A e hanno comportato la chiusura di 40 metri della strada. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e soccorso le persone all’interno della casa. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.





Genova, incendio in un appartamento

Paura all’alba in un appartamento di via Burlando, sopra Manin, a Genova: al civico 18 è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno avvolto la struttura in brevissimo tempo intorno alle ore 7. Due persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e sono state trasferite in ospedale per gli opportuni controlli.

Sul posto, inoltre, sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco che sono rimasti impegnati per più di un’ora per domare il rogo. Intorno alle ore 8, infatti, le fiamme non erano ancora completamente spente. Non ci sarebbero vittime. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che dovranno ora accertare le cause scatenanti l’incendio. Via Burlando è rimasta chiusa per una ventina di minuti in via precauzionale e per favorire l’intervento dei pompieri.

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio, invece, un altro incendio era divampato in un appartamento in via Mansueto, vicino a Certosa. Una donna, in quel caso, era stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e dalla Polizia.