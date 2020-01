Una decina di militari a bordo di sei auto ha messo in atto un assalto (fallito) a un portavalori all'altezza di Lodi, sulla A1, vicino a Milano.

Paura a Lodi in Lombardia nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Un gruppo di una decina di militari ha messo in atto un assalto a un portavalori alle porte di Milano: una fila di auto sono andate in fiamme e diversi chiodi sono stati sparsi sulla strada. Era passata da poco la mezzanotte quando è stato messo in atto il colpo che però è fallito. Le sei auto sulle quali si trovavano i militari sono state ritrovate bruciate poco lontano. Si trovavano infatti in una stradina di campagna che porta a Salerano sul Lambro, nel Lodigiano. La strada ha riaperto poco dopo le 6 del mattino.





Un ampio tratto dell’autostrada del Sole A1 è rimasto chiuso per diverse ore dalla mezzanotte del 28 gennaio alle ore 6 del 29 gennaio.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco che sono rimaste impegnate per tutta la notte per far tornare il tratto stradale alla normalità. Presenti anche gli agenti della Polizia Scientifica e delle Polizia di Stato.

Il tratto ha riaperto verso le ore 6.