Tragico incidente stradale nella notte fra martedì e mercoledì 29 gennaio: un giovane di 24 anni ha perso la vita in uno schianto in galleria.

Bruttissimo incidente stradale nella notte fra martedì 28 gennaio e mercoledì 29 gennaio: dopo un tragico schianto in galleria ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Classe 1996, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Stava viaggiando, secondo le primissime informazioni, sulla strada 131 dcn in direzione di Olbia. Purtroppo, però, all’altezza di San Teodoro la Nissa Qashqai sulla quale viaggiava si è scontrata su un lato della galleria.





Schianto in galleria: muore 24enne

Tragedia nella notte: un giovane classe 1996 è rimasto vittima di un tragico incidente. Stava viaggiando in direzione di Olbia, in Sardegna, a bordo della sua Nissan Qashqai, sulla strada 131 dcn. All’improvviso, però, all’altezza del chilometro 126, nel territorio di San Teodosio, è avvenuto uno schianto fatale in galleria.

L’auto sulla quale viaggiava in giovane si è scontrata contro la parete di cemento armato e il ragazzo è morto sul colpo. Un impatto violentissimo. Originario di Illorai, il giovanissimo è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco che hanno estratto il suo corpo intrappolato nelle lamiere dell’auto. Il personale medico e sanitario giunto rapidamente sul posto, infine, non è potuto intervenire in alcun modo: il giovane era già deceduto. L’auto è uscita distrutta dall’impatto.

Presenti sul luogo dello schianto anche i vigili del fuoco di Siniscola, la polizia stradale e le ambulanze del 118. Si cercherà di ricostruire nelle prossime ore la dinamica e le possibili cause alla base del tragico incidente.