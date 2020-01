Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato dei tortelloni al prosciutto crudo Fior di Pasta venduti dalla catena Penny Market.

La catena di supermercati Penny Market ha comunicato che i tortelloni al prosciutto crudo Fior di Pasta sono stati ritirati per una possibile contaminazione. Il prodotto interessato, nel dettaglio, è venduto in pacchetti da 1 chilogrammo con il lotto numero 8619003884. Il termine ultimo di consumazione, invece, è fissato al 9 febbraio 2020. Il Ministero della Salute invita chiunque avesse acquistato il prodotto a non consumarlo. I rischi per la salute sono elevati.





Tortelloni al prosciutto crudo ritirati

Un serie di tortelloni al prosciutto crudo a marchio Fior di Pasta sono stati ritirati dal mercato dopo la comunicazione arrivata da Penny Market. Da quanto si apprende, infatti, c’è il rischio di una contaminazione microbiologica derivante dal consumo del prodotto in questione. Le confezioni sono vendute in pacchi da 1 chilogrammo.

la produzione, inoltre, deriva dall’azienda Pastificio Davena Srl, nello stabilimento di via San Domenico Savio 66/68 a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Il marchio di identificazione è IT R8V1Y CE. Il lotto interessato, invece, è il numero 8619003884; la scadenza è fissa al 9 febbraio 2020.

I richiami riguardano diversi supermercati dislocati su tutto il territorio nazionale: in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia. Il Ministero della Salute, inoltre, ha invitato tutti coloro che abbiano acquistato le confezioni a non consumarle. L’invito è a riportare nei punti vendita dove sono stati acquistati i prodotti segnalati nel comunicato.