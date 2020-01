In quale hotel di Roma alloggiavano i turisti cinesi con coronavirus

I due turisti cinesi per i quali è stato accertato il contagio da coronavirus alloggiavano al Grand Hotel Palatino, nel centro di Roma.

I primi due casi accertati di coronavirus in Italia sono due turisti cinesi che alloggiavano in un hotel di Roma, più precisamente in una struttura di via Cavour, nel centro della Capitale. La coppia ha iniziato a sentirsi male nella giornata di mercoledì 29 gennaio, venendo immediatamente trasportata presso l’ospedale Spallanzani da due operatori sanitari muniti di tute bianche e mascherine. La conferma che si tratti proprio di coronavirus è arrivata nella serata del 30 gennaio in una conferenza stampa indetta dal Premier Giuseppe Conte.

Coronavirus: casi in hotel a Roma

Contestualmente all’accertamento dei due casi di coronavirus la stanza d’albergo dove risiedevano i turisti è stata chiusa e sigillata dalle autorità sanitarie, mentre tutte le persone entrate in contatto con i pazienti sono state trasportate anch’esse allo Spallanzani per accertare che non siano state contagiate.

I due turisti, originari di una zona nei pressi della città di Wuhan, alloggiavano al Grand Hotel Palatino.

Sul caso è intervenuto è intervenuto anche Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, che ai microfoni dei giornalisti ha dichiarato: “I due pazienti sono in isolamento, in buone condizioni. La tempestività dell’intervento ci fa pensare che non ci sono state persone esposte. Questo ci fa essere abbastanza tranquilli”.

Nel frattempo in serata un autobus di turisti cinesi è stato scortato fino allo stesso ospedale, nel timore che anch’essi possano essere stati contagiati dal coronavirus. La comitiva si trovava a Roma infatti con un viaggio organizzato dallo stesso tour operator della coppia colpita dal virus.