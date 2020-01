Due persone sono rimaste fertie in un incidente a Monteforte Irpino: quel tratto sulla A16 non è nuovo a schianti del genere.

Paura sull’A16 Napoli-Bari, dove nella serata di mercoledì 29 gennaio 2020 si è verificato un incidente all’altezza di Monteforte Irpino (in provincia di Avellino). Il sinistro ha coinvolto due auto e causato un bilancio di due feriti non gravi.

Incidente sull’A16 a Monteforte Irpino

L’episodio ha avuto luogo all’altezza del chilometro 34.100 in direzione del capoluogo pugliese. Per cause ancora in via di ricostruzione due auto si sono scontrate: una di esse è rimasta distrutta nella parte anteriore mentre l’altra, schiantatasi contro il muro, in quella posteriore e sulla fiancata sinistra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno medicato i due conducenti, due uomini di cui non sono ancora note le generalità. Li hanno poi traportati nell’ospedale più vicino per i controlli e gli accertamenti del caso.

Nonostante il violento impatto che ha distrutto le due auto, le loro condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno isolato l’area ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad attribuire eventuali responsabilità. Per ora non hanno escluso alcuna ipotesi. Allo stesso modo sono giunti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco di Avellino per mettere in sicurezza la carreggiata.





Non è la prima volta che si verificano episodi del genere sul tratto autostradale in questione. Essendo un rettilineo privo di dissuasori come tutor e autovelox, spesso hanno luogo violenti impatti tra le vetture, causati per la maggior parte dalla distrazione di uno dei conducenti.