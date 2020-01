Un violento incidente a San Donato di Lecce è costato la vita al 27enne Anthony. Feriti gli amici in auto con lui.

Un terribile schianto con l’auto è costato la vita a un giovane pugliese. Rimasti feriti gli amici che erano in macchina con lui. La vittima dello dell’incidente, avvenuto a San Donato di Lecce, è Anthony Toma, 27enne salentino originario di Tuglie, in Salento. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 29 gennaio, lungo la strada statale 101 che collega Lecce a Gallipoli.

Incidente mortale a San Donato di Lecce

Lo schianto è avvenuto all’altezza di San Donato di Lecce, che si trova a sud del capoluogo, verso le 22:30. Per Anthony sono state inutili le corse dei mezzi di soccorso, allertati dagli automobilisti di passaggio. Quando i medici sono arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Feriti invece gli altri occupanti del mezzo, amici del 27enne. I due ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale. Le due persone che viaggiavano nell’altra auto coinvolta nello schianto non risultano gravi.





La dinamica dell’incidente

La polizia stradale, intervenuta sul posto, dovrà determinare l’esatta dinamica dell’incidente, che per ora non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, alla base dello schianto fatale ci sarebbe un violento tamponamento tra due vetture. Coinvolta poi anche una terza auto, sopraggiunta poco dopo. Per cause ancora da accertare, l’auto di Anthony sarebbe stata colpita dall’altra, ed entrambe si sarebbero schiantate contro il guardrail. L’impatto è stato devastante per il 27enne, rimasto incastrato tra le lamiere ed estratto poi dai Vigili del Fuoco.