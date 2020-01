Uomo getta un masso di 8 chili sull'autostrada Torino-Milano. La polizia stradale di Novara ha arrestato il responsabile

Getta un masso di 8 chili dal cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano. Paura per le auto che viaggiavano in quel momento lungo l’autostrada. La procura di Novara sta svolgendo le indagini del caso.

Getta un masso sull’autostrada Torino-Milano

Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2020, un uomo ha gettato un masso e un cartello stradale dal cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano. Per lui è scattato il fermo: la polizia stradale di Novara lo ha arrestato. Indagato anche un minorenne.

Si indaga per verificare se l’accaduto ha collegamenti con fatti analoghi accaduti in provincia di Novara. Incidenti simili si sono verificati lungo la tangenziale cittadina e l’A4. I lanci hanno prodotto solo danni materiali a diversi mezzi in transito sull’A4. L’uomo ha lanciato il masso nei pressi dell’uscita di Vicolungo.

La procura di Novara prosegue con le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.





I lanci di pietre contro le vetture in corsa costituiscono un fenomeno non isolato e pericoloso. Molti i casi mortali. Il primo nel 1986: in quell’occasione morì una bambina di soli due mesi e mezzo. La piccola morì mentre dormiva nell’auto dei genitori, la quale viaggiava lungo la provinciale Milano-Lentate. Dagli anni Novanta casi simili sono stati piuttosto frequenti. Anche negli ultimi anni, altri casi segnalati lungo strade e autostrade. Non tutti, fortunatamente, sono mortali. Uno degli episodi più recenti è avvenuto lungo la provinciale 121 tra Cernusco sul Naviglio e Carugate, nel milanese. Il sasso contro l’auto in movimento ha causato la morte di una donna di 62 anni.