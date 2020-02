Un bambino di 8 anni precipita da una seggiovia ad Auronzo, in provincia di Belluno. Il piccolo è attualmente in prognosi riservata all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Un bambino di 8 anni cade dalla seggiovia e precipita per otto metri. È successo ad Auronzo, in provincia di Belluno. Il piccolo si trovava in vacanza sulle piste da sci con tutta la famiglia, che risulta residente a Roma.

L’incidente è accaduto nella mattina del 2 febbraio, intorno alle 8 e 45. La famiglia si trovava col bimbo sulla seggiovia che porta al Monte Agudo, a 2 km dal centro di Auronzo. Il comprensorio del monte è ben collegato alla località di Taiarezze e al Rifugio Monte Agudo. Su questa seggiovia è accaduto l’incidente: il bambino è precipitato e caduto a terra. Immediato l’accorrere dei soccorsi, che hanno trasportato d’urgenza il piccolo in elisoccorso all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Bambino cade da seggiovia, la situazione è grave

C’è gravissima preoccupazione per le sorti del bambino, che ha subito lesioni molto profonde ed è in prognosi riservata.

Attualmente, non vi sono aggiornamenti sul suo stato di salute. Le indagini stanno cercando di ricostruire accuratamente la dinamica dell’incidente, anche i carabinieri forestali sono stati allertati per effettuare i sopralluoghi necessari.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Soltanto un mese fa, un bambino di 6 anni è precipitato da una seggiovia a Brentonico, in Trentino. Il bimbo è stato fortunatamente salvato dall’intervento di un medico veneto, che ha afferrato al volo il piccolo e urlato di fermare l’impianto sottostante. Sempre in Trentino, a Madonna di Campiglio, qualche mese fa un altro ragazzo è caduto da una cabina, fortunatamente precipitando sulla neve fresca, che ha attutito la caduta.