Versa in gravi condizioni la giovane ragazza precipitata per 20 metri da un ponte ad Alassio, sull'Aurelia: non è in pericolo di vita.

Una giovane ragazza è precipitata da un ponte ad Alassio, sull’Aurelia: il volo di 20 metri è stato fortunatamente attutito da alcuni arbusti presenti al di sotto. Tuttavia, le condizioni della ragazza risultano gravi. Nonostante sia rimasta cosciente durante il trasporto in ospedale, i traumi presentati sono notevoli. La giovanissima, infine, è stata accompagnata all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.





Giovane precipita da un ponte sull’Aurelia

Dramma a Savona: una giovane minorenne è precipitata da un ponte per circa 20 metri ad Alassio sull’Aurelia. La ragazza, che avrebbe 17 anni, è stata immediatamente soccorsa sul posto dal personale medico. Ha presentato diversi traumi ed è stata quindi accompagnata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, inoltre, la caduta al suolo è stata attutita dai rami e dalla chioma di un alberto.

Non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente: le ipotesi propendono, però, verso un gesto volontario. Il dramma si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 2 febbraio, qualche minuto dopo mezzogiorno.

Sul posto erano presente i medici e il personale sanitario della Croce Bianca, un’automedica, i carabinieri e il nucleo della radiomobile di Alassio. Sono in corso le indagini per verificare le reali cause di quanto accaduto. Gli inquirenti, infine, hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alcune l’avrebbero vista scavalcare il muretto; altri la descrivono invece come una “studentessa modello”.

Le condizioni della ragazza

La giovane è rimasta cosciente durante il trasporto in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Ha presentato alcuni traumi, la rottura del bacino e una frattura alla gamba.