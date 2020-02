Scontro frontale a Cavour, in via Bagnolo: due auto sono entrate in collisione nella serata di domenica 2 febbraio: un uomo è morto.

Tragico incidente in via Bagnolo, a Cavour, nel torinese: uno scontro frontale tra due auto ha causato la morte di un uomo di 30 anni. Nell’impatto, inoltre, due persone sono rimaste ferite e i veicoli sono usciti distrutti dallo scontro. Da quanto si apprende, le due auto viaggiavano in direzioni opposte quando all’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrate. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un ragazzo di 30 anni.





Scontro frontale a Cavour

Nella serata di domenica 2 febbraio intorno alle ore 20 è avvenuto un tragico scontro frontale tra due auto a Cavour, in via Bagnolo. Secondo le primissime ricostruzioni di quanto accaduto, infatti, all’altezza del civico 76 i due mezzi, provenienti da direzioni opposte, sarebbero entrati in collisione.

Ancora ignote le cause dello schianto, sulle quali sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale. Sull’Audi A3 viaggiava un uomo di 30 anni residente a Cavour, che proveniva da Bagnolo e procedeva in direzione Cavour; mentre sulla Opel Zafira si trovava un 46enne di Bagnolo Piemonte con a bordo un passeggero, un uomo di 52 anni di Bagnolo Piemonte. Questo secondo mezzo proveniva da Cavour e si dirigeva verso Bagnolo Piemonte.

Dopo lo schianto il ragazzo di 30 anni ha perso al vita sul colpo, mentre il conducente della Opel Zafira è stato trasferito in ospedale CTO di Torino con l’elisoccorso. Per il passeggero, infine, è scattato il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale di Pinerolo. Presenti sul posto diversi mezzi di soccorso, ambulanze, alcune squadre di vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale di Cavour.