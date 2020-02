Un bambino è stato investito da un ventisettenne mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla madre a Roma.

Lunedì 4 febbraio, nella periferia nord-est di Roma, un bambino di 11 anni è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali di via di Casal Bianco a Settecamini. Il bimbo, di origini rumene, è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il piccolo si trovava in compagnia della madre e di altri due bambini, poco prima delle 20, e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza via di Colleverde. All’improvviso, un’Opel Corsa lo ha travolto facendolo cadere sull’asfalto. Alla guida della vettura si trovava un 27enne, che si è fermato e immediatamente sceso dalla sua vettura per prestare i primi soccorsi.





Investito bambino sulle strisce a Roma

La segnalazione al numero unico delle emergenze 112 è stata immediata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che hanno preso in custodia il piccolo e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale.

Appena raggiunta la struttura ospedaliera, il piccolo è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. La polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Tiburtino ha effettuato tutti i rilievi scientifici sul caso per verificare tutti gli accertamenti e indagano per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e le possibili responsabilità da parte del conducente. Il 27enne è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue all’ospedale Sandro Pertini, come di routine. Si attende l’esito degli esami.