Concetta Castilletti, una delle ricercatrici del team femminile che all’ospedale Spallanzani di Roma ha isolato il coronavirus ha rilasciato un’intervista spiegando come è riuscita a conciliare famiglia e lavoro, ringraziando suo marito per il sostegno e l’aiuto fornitole.

Concetta Castilletti, ricercatrice che ha isolato il Coronavirus

La donna ha infatti affermato che il suo segreto è stato la condivisione della vita domestica con il suo uomo. Impiegato nel mondo dell’editoria, ora è in pensione ma quando entrambi erano impegnati sul lavoro non organizzavano la loro vita con ruoli stagni: chi poteva andava al supermercato o cucinava o riprendeva i bambini a scuola. “È stato sempre così, fin da quando erano piccoli. Anche lui si è alzato la notte, per riaddormentarli. Anche lui ha cambiato i pannolini“, ha specificato. Ha continuato chiarendo che nella sua casa vige la parità totale e che la sua sensazione è sempre stata quella di avere al fianco un alleato e un amico.

É poi passata a parlare di una delle sue grandi passioni ovvero il basket che ha iniziato a praticare quando giocavano i suoi figli.

Dopo qualche tempo insieme a loro e al marito hanno partecipato alla gestione di una piccola società romana che nel tempo è cresciuta. “Io mi diverto ad accompagnare i bambini da 6 a 10 anni ai campi estivi organizzati a Tagliacozzo. Faccio da mamma, li seguo dopo gli allenamenti, metto i cerotti. Mi piace moltissimo“, ha dichiarato.

Infine una parola sugli hobby e le distrazioni. Pur ammettendo di dedicare poco tempo a se stessa, la sua gioia è quella di tornare d’estate alla sua città natale, Ragusa, luogo che ama e che non cambierebbe con nessun altro. I suoi abitanti sono solari e accoglienti tanto che, dopo il successo ottenuto con l’isolamento del virus, in molti l’hanno chiamata per complimentarsi.