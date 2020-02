Per fronteggiare l'allarme coronavirus, il Vaticano ha inviato in terra cinese delle mascherine che sono già state distribuite in tre province.

Dopo l’annuncio da parte della Cina di essere a corto di mascherine a causa dell’emergenza coronavirus, il Vaticano ha subito risposto all’appello inviandone 700 mila. Promotore dell’iniziativa è stato il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa che ha avuto il sostegno della farmacia vaticana e delle comunità cinesi cattoliche presenti in Italia.

Coronavirus: Vaticano invia mascherine in Cina

Ad informare il Vaticano delle necessità cinesi era stato Vincenzo Han Duo, sacerdote originario della diocesi di Funing-Mindong-Xiapu e vice rettore del Pontificio Collegio Urbaniano di Roma. Costui ha poi spiegato che la farmacia vaticana ha provveduto autonomamente ad inviare le maschere a Roma. Da qui sono partite il 27 gennaio 2020 con direzione Cina e con la spedizione gratuita offerta dalla compagnia aerea China Southern Airlines. Arrivate a destinazione, sono state inviate nella provincia di Hubei, epicentro de virus, e nelle province orientali dello Zhejiang e del Fujian.

“Spero che le scorte possano raggiungere il più presto possibile i luoghi dove sono necessarie.

Così le persone che soffrono della malattia potranno sentire la preoccupazione della Santa Sede. Il mondo intero è unito per combattere il virus” aveva affermato il sacerdote.

Anche Papa Francesco nell’Angelus del 26 gennaio aveva rivolto una preghiera alle persone che avevano contratto il coronavirus. Aveva infine invocato il conforto del Signore per i familiari dei defunti e il suo sostegno alla comunità cinese e ai suoi sforzi messi in atto per combattere l’epidemia.