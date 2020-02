Grave incidente sulla strada che collega Barletta a Trani: tre auto si sono scontrate e nell'impatto ha perso la vita una donna di 43 anni.

Nella serata di lunedì 3 febbraio si è verificato un bruttissimo incidente sulla strada che collega Barletta a Trani. Uno scontro frontale fra tre auto ha causato la morte di una donna di 43 anni, il ferimento di quattro uomini e di un bambino di 10 anni. Da quanto si apprende, infatti, il marito della donna deceduta è stato trasferito all’ospedale di Barletta, il figlio a Foggia e gli altri tre uomini coinvolti ad Andria. Tutti, inoltre, sarebbero in codice rosso: le loro condizioni sono gravissime.





Incidente sulla Barletta-Trani

Gravissimo scontro tra tre auto nella serata del 3 febbraio: l’incidente avvenuto sulla Barletta-Trani ha causato la morte di una donna di 43 anni. Da quanto si apprende, inoltre, lo scontro è avvenuto all’altezza del Santuario Madonna dello Sterpeto.

Non sono ancora chiare le cause e la dinamica del drammatico incidente; mentre è noto che i feriti sono cinque. Tra questi ci sarebbe anche un bambino di 10 anni.

La situazione più grave riguarda proprio il piccolo di 10 anni che è stato ricoverato a Barletta prima e in Chirurgia Pediatrica a Foggia in seguito. Il bimbo ha riportato un trauma toracico ed epatico: si trova in prognosi riservata. Il papà del bimbo e marito dell’unica vittima dello schianto, invece, è un 42enne residente a Trani. Anche lui ha riportato un trauma toracico ed è stato ricoverato in Chirurgia generale a Barletta. la prognosi è di 30 giorni. Gli altri quattro uomini, tutti gravissimi, sono stati trasferiti all’ospedale di Andria. da quanto si apprende, infine, due di loro sono stati già dimessi mentre il terzo è ricoverato in Chirurgia generale.

La prognosi di quest’ultimo rimane riservata per trauma toracico e frattura del bacino.