Mattia Fiaschini morto in Australia, il padre: “Prendici per mano e non farci cadere”

Mattia Fiaschini è morto sulle Blue Mountains in Australia a soli 24 anni: il padre gli ha dedicato un messaggio commovente.

Aveva solo 24 anni Mattia Fraschini, il giovane di Cesenatico morto sulle Blue Mountains in Australia: il padre gli ha dedicato un messaggio. Il post su Facebook ha raggiunto molte persone che si sono strette vicino a Rodolfo Fiaschini per aiutarlo a superare la terribile perdita. “Noi non abbiamo la forza che hai avuto tu nelle tue imprese – ha detto il padre -, per cui ti prego, prendici forte per mano e non farci cadere“.





Mattia Fiaschini, il messaggio del padre

Mattia Fiaschini è morto sulla Blue Mountains in Australia: il padre Rodolfo ha voluto ricordarlo con un messaggio su Facebook. Il 24enne aveva attraversato l’Oceano e da Cesenatico, dove viveva con la famiglia, aveva raggiunto per lavoro Sydney. da un anno lavorava come cameriere e barman nella città australiana. Durante un’escursione sulle catene montuose, però, qualcosa è andato storto e il suo corpo è stato ritrovato senza vita il 2 febbraio scorso.

Secondo le prime ipotesi, “il ragazzo è scivolato e caduto“, ma spetterà all’autopsia appurare le cause della morte.

“Guardo fuori dall’aereo e cerco il viso sorridente di Mattia fra i colori e fra le nuvole di questa alba stupenda che sta ora sorgendo sull’Oceano Indiano – si legge sul profilo Facebook del papà del 24enne –. Il nostro Mattia, il Matti di tutti i suoi innumerevoli amici che è fatto in tutto il mondo, che lo hanno conosciuto, apprezzato e amato. Tra poche ore lo rivedremo, non come lo speravo, entusiasta e pieno di vita, con la frenesia di farmi da guida, se fossi venuto a trovarlo, per portarmi nei suoi luoghi più belli della Australia. Mattia anche la tua mamma è qui, e sai noi non abbiamo la forza che hai avuto tu nelle tue imprese, per cui ti prego, prendici forte per mano e non farci cadere.

Poi andremo a casa tutti insieme, i tuoi fratelli, i familiari e tutti i tuoi amici ti stanno aspettando”.