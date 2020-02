Respinto dal tribunale di Hamm il ricorso dei due manager condannati per il rogo Thyssen: sconteranno 5 anni di carcere.

Si torna a parlare del rogo avvenuto nello stabilimento Thyssen di Torino, questa volta 12 anni dopo l’accaduto per la decisione del Tribunale di Hamm che ha respinto il ricorso di due manager condannati. Ne aveva già parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 10 anni esatti dall’accaduto, ricordando la tragedia che è costata la vita a 7 operai.

Rogo Thyssen, respinto il ricorso dei manager

Nuove notizie arrivano dalla Germania: il Tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto il ricorso dei due manager di Thyssen. Gerald Priegnitz e Harald Espenhahn, che erano già stati condannati in Italia, ora sconteranno 5 anni di carcere in Germania. Il tribunale di Essen aveva dichiarato esecutive le pene italiane, ma le aveva adeguate al diritto tedesco che prevede una detenzione massima di 5 anni. In Italia la Cassazione aveva condannato Priegnitz a 6 anni e 10 mesi e Espenhahn a 9 anni e 8 mesi.

Entrambi i manager erano accusati di omicidio colposo e di incendio doloso per negligenza.





Il commento del pm Guariniello

“Era una ferita da rimarginare” ha commentato Raffaele Guariniello, pm del caso Thyssenkrupp. “Non era giusto ma un’altra cosa importante da sottolineare è che la pronuncia dei magistrati di Hamm conferma che il processo Thyssenkrupp fu un processo giusto“. Dopo il processo, sono arrivati anche i commenti dei parenti delle vittime: “Giustizia sarà fatta quando saranno realmente in galera” ha commentato Graziella Rodinò, madre di Rosario, rimasto vittima nell’incendio. “È una notizia che alimenta la speranza di giustizia, ma troppe volte sono riusciti a trovare il modo di non scontare la pena”, ha aggiunto.