Ragazzo cinese additato dagli utenti di TikTok come "portatore del virus". Ecco gli insulti.

L’estendersi dell’epidemia del coronavirus ha portato ad una psicosi generale, spesso infondata. Oltre alle chiamate folli al ministero della salute, per eliminare eventuali dubbi -la maggior parte insensati- sono tanti gli episodi di diffidenza e razzismo verso la popolazione cinese.

Coronavirus, razzismo sui social

L’allarme generale per il coronavirus è ovviamente esploso anche sui social. Questa volta siamo su TikTok, famosa applicazione utilizzata dai giovanissimi per fare video. Uno dei tanti profili della piattaforma è quello di Denise e Andrea, 21 e 24 anni, usato spesso dalla coppia per fare video sulla loro vita. Ma c’è un problema, almeno secondo gli utenti di TikTok: Andrea è cinese. Il ragazzo è stato bombardato di insulti, perlopiù razzisti, e additato come “portatore del virus”. Dalle analisi appare come i giovanissimi (sui 13 anni di età) siano i più spietati nei commenti.

“Siete voi cinesi a diffondere il virus”, “In Italia gli immigrati non ci dovrebbero proprio essere”, “Siete voi che mangiate quegli animali portatori di virus” sono solo degli esempi di commenti che appaiono sotto i video della coppia.

Denise e i video contro il razzismo

Dopo questi episodi, la coppia ha deciso di provare a “istruire” la popolazione di TikTok, sempre con dei video. “Il coronavirus non vi autorizza a essere razzisti verso i cinesi“, si legge nella didascalia dei loro video, dove i ragazzi invitano tutti a non cadere nella psicosi causata dal virus e a non puntare il dito contro le comunità cinesi.