La cameriera dell'hotel di Verona nel quale hanno alloggiato i due turisti cinesi che hanno contratto il coronavirus è stata ricoverata.

Mentre peggiorano le condizioni della coppia di turisti cinesi ricoverati per coronavirus allo Spallanzani di Roma; è stata ricoverata anche la cameriera dell’hotel di Verona nel quale essi hanno alloggiato. Sono in corso i test di verifica sulla dipendente e sui suoi due figli. La misura è stata attuata “in via precauzionale”; così come i due figli della donna sono stati posti in isolamento.

Coronavirus, ricoverata cameriera a Verona

Sarebbe stato il marito della cameriera di Verona ad accompagnarla in ospedale dopo che la donna ha accusato i primi sintomi sospetti di coronavirus. La temperatura della donna è salita a 38 gradi nella giornata di martedì 4 febbraio. Inoltre, secondo quanto riferito dal marito ai medici, la donna avrebbe presentato forte rinite e tosse. L’addetta alle pulizie, infatti, si era occupata del riordino delle stanza lasciata libera dai turisti cinesi che aveva alloggiato presso la struttura lo scorso gennaio.

I medici hanno provveduto al ricovero presso il reparto di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera scaligera.

L’unica persona dell’albergo ad essere stata posta sotto sorveglianza attiva dall’Usl locale, invece, era la receptionist che si era occupata del check out della coppia cinese. I tecnici, infatti, avevano indicato soltanto lei come figura “ravvicinata” ai turisti.