Bimba cade con gli sci e sbatte la testa: è gravissima

Brutto incidente sulle piste da sci. Siamo a Forni di sopra, dove una bambina si trova in gravi condizioni dopo essere caduta mentre stava sciando.

Una bimba di 11 anni, di nazionalità polacca, è stata protagonista di unn brutto incidente mentre stava sciando. L’episodio è avvenuto verso le 14 di martedì 4 febbraio, sulle piste da sci di Forni di sopra, in provincia di Udine. La piccola stava sciando sulla pista Varmost 3, con un gruppo di amici e gli insegnati di scuola sci. Per cause ancora da accertare, mentre la ragazzina stava sciando sarebbe caduta, sbattendo violentemente la testa. L’allarme è scattato immediatamente: i maestri di sci hanno allertato i soccorsi, che subito sono intervenuti sul posto. L’elicottero del 118 di Pieve di Cadore è atterrato sulle piste, e ha trasportato immediatamente la giovane sciatrice nell’ospedale di Treviso.

L’undicenne ora è ricoverata e presenta un trauma cranico, è in gravi condizioni.

Di pochi giorni fa è anche un altro caso, sotto certi aspetti similare: un bambino di 8 anni è caduto dalla seggiovia. Questa volta siamo ad Auronzo, in provincia di Belluno. Il piccolo, mentre risaliva con gli impianti verso il Rifugio Monte Agudo con in suoi genitori, è precipitato dalla seggiovia, cadendo a terra. Immediati i soccorsi, che hanno trasportato il bambino all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Anche per lui, la prognosi resta riservata.