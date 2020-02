Tragedia a Tavazzano, vicino a Lodi: è morto in un incidente sul lavoro un operaio di 20 anni. Sarebbe stato schiacciato da un tir.

Aveva solo 20 anni il giovane operaio rimasto schiacciato da un tir a Tavazzano: l’incidente sul lavoro si è verificato nella serata di martedì 4 febbraio. Il mezzo pesante stava effettuando una manovra da quanto si apprende, mentre il giovane stava lavorando nell’azienda di via Orecchia. Alla guida del mezzo, inoltre, c’era il padre del giovane operaio. Una tragedia che ha scosso l’intero abitato di Tavazzano, in provincia di Lodi.





Tavazzano, operaio schiacciato da un tir

Tragedia a Tavazzano, in provincia di Lodi: un operaio di un’azienda logistica di via Orecchia è rimasto schiacciato da un tir. Mentre il mezzo era in manovra, infatti, il giovane avrebbe forse commesso qualche errore, rimanendo intrappolato nel mezzo pesante. Il ragazzo di 20 anni di nazionalità indiana è morto sul colpo.

Una tragedia per suo padre che si trovava alla guida di quel tir che gli ha tolto la vita. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso e gli operatori medici e sanitari del 118, ma nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della stazione locale e i tecnici dell’Ats.

Sono state aperte una serie di indagini volte ad accertare la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, il tir si trovava in manovra quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe colpito il giovane e lo avrebbe schiacciato fatalmente. Alla guida del mezzo, come detto, si trovava il padre dell’operaio di soli 20 anni. Occorrerà dunque chiarire se si tratti di un errore umano, una svista o un malfunzionamento del mezzo pesante.