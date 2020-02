Dramma a Lodi per un doppio incidente: un primo tamponamento ha coinvolto 4 auto, mentre un mezzo è andato in fiamme sulla provinciale.

Due drammatici incidenti si sono verificati nei pressi di Lodi, in Lombardia. Il primo, avvenuto poco dopo le 23 di lunedì 3 febbraio ha coinvolto quattro vetture che si sono tamponate tra loro. Uno dei mezzi coinvolti nel tamponamento sulla A1, inoltre, si sarebbe ribaltato. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso e le ambulanza che hanno trasferito i feriti in ospedale. Sono rimaste coinvolte, da quanto si apprende quattro persone: un ragazzo di 23 anni, una donna di 47, un uomo di 54 e un donna di 80 anni. Non sarebbero gravi. Il secondo incidente, invece, è avvenuto intorno alle ore 3:45 a San Rocco al Porto, lungo la strada provinciale 145: un veicolo è andato in fiamme.





Una serata da dimenticare quella tra lunedì 3 febbraio e martedì 4 febbraio: un tamponamento sulla A1 ha coinvolto quattro mezzi e ferito quattro persone. Fortunatamente, però, nessuna delle persone coinvolte sarebbe grave.

Un ragazzo di 23 anni, una donna di 47, un uomo di 54 e un donna di 80 anni sono finiti in ospedale per alcuni accertamenti. Poche ore dopo, inoltre, sulla provinciale 145 all’altezza di San Rocco al Porto un veicolo sarebbe andato in fiamme. Nessuna conseguenza, però, per gli occupanti del mezzo.

Infine, sempre nella serata di lunedì 3 febbraio un altro tragico incidente è avvenuto all’altezza di Pioltello, lungo la provinciale Rivoltana, nell’hinterland milanese. Un’auto, secondo le primissime ricostruzioni, si sarebbe fermata per soccorrere un automobilista in panne ma sarebbe stata a sua volta colpita da un furgone che non ha visto il mezzo in sosta. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: cinque persone sono rimaste ferite, tra le quali un bambino di appena un anno.