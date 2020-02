Decine di treni sono stati cancellati o parzialmente sospesi a causa dell'incidente verificatosi a Livraga dove un Frecciarossa è deragliato.

Dopo che un Frecciarossa è deragliato nei pressi di Livraga causando un bilancio di due morti, ovvero i due macchinisti, e oltre 30 feriti, la linea Milano-Bologna è stata sospesa e diversi treni sono stati cancellati. Qui l’elenco completo con le indicazioni fornite da Trenitalia.

Frecciarossa deragliato: i treni cancellati

L’azienda ha comunicato che le tratte originariamente previste verranno istradate su un percorso alternativo tra Milano e Piacenza, cosa che causerà un aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Ha poi specificato che sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e i mezzi di soccorso per estrarre i passeggeri e condurre in ospedale i feriti gravi. Tra questi anche un operatore delle pulizie con un a grave frattura ad un arto.

Nell’attesa della riprogrammazione dell’offerta commerciale, una serie di treni hanno subito cancellazione e non verranno effettuati.

Tra questi, oltre naturalmente a quello coinvolto nel sinistro che per ovvi motivi non procederà la corsa, ovvero il FR 9595/9597 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27), ci sono:

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Roma Termini (11:40)

FR 9620 Roma Termini (9:20) – Milano Centrale (12:30)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) – Roma Termini (12:40)

FR 9619 Milano Centrale (10:00) – Napoli Centrale (14:33)

FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35)

FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35)

FR 9531 Milano Centrale (11:10) – Napoli Centrale (16:12)

FR 9536 Napoli Centrale (11:40) – Milano Centrale (16:50)





Questi invece quelli parzialmente cancellati: