Scoperto l'asilo degli orrori ad Airola, in provincia di Benevento: i bambini venivano picchiati e rinchiusi al buio dalle maestre.

Maltrattamenti e aggressioni ai bambini di un asilo ad Airola, vicino a Benevento: i piccoli venivano picchiati e rinchiusi al buio dalle maestre. La Procura lo ha definito un originale “metodo educativo” quello delle quattro insegnanti della struttura. Per evitare ulteriori comportamenti violenti, quindi, i giudici hanno disposto l’allontanamento delle maestre dai bambini e dall’asilo. Infine, è stata disposta una misura cautelare.





Airola, bambini picchiati all’asilo

Non si trattava di episodi occasionali, ma di un comportamento che sussisteva quotidianamente e che la Procura ha definito come “metodo educativo”. Le quattro maestre della provincia di Benevento, infatti, pizzicavano i bimbi, li maltrattavano e li aggredivano. Bambini che all’asilo venivano oltre che picchiati anche rinchiusi in sgabuzzini al buio e lasciati soli. Per tali motivi, i giudici hanno disposto l’allontanamento delle quattro insegnati dall’asilo.

“Sussistono le esigenze cautelari – scrivono nelle motivazioni delle decisione – poiché il numero di condotte delittuose poste in essere nell’arco di pochi mesi è tale da far ritenere pressoché certo che esse, in assenza di interventi cautelari, continueranno nella loro attività criminosa”.

Le indagini

Gli accertamenti e le indagini della Procura erano scattati già nel 2018 a seguito della denuncia della mamma di una bimba di 3 anni. la piccola avrebbe raccontato di essere stata chiusa in una stanza al buio per essere punita. Dopo un serie di controlli sono stati accertati i casi di maltrattamento, che sono stati puniti adeguatamente. Da quanto si apprende, inoltre, due delle quattro maestre sarebbero di Airola e avrebbero 44 e 26 anni. La terza, invece, è di Bucciano e ha 27 anni, mentre la quarta è una 24enne di Sant’Agata de’ Goti.