Schianto contro un muro con l'auto: un uomo di 48 anni è morto in un incidente a Costigliole d'Asti.

Ennesimo caso di incidente stradale, questa volta fatale: è accaduto nel comune di Costigliole d’Asti, in Piemonte, alle prime luci della mattina del 7 febbraio. A rimetterci la vita è stato un uomo di 48 anni.

Incidente a Costigliole d’Asti

Il drammatico incidente si è verificato la mattina del 7 febbraio, nell’astigiano, poco prima delle otto di mattina. Alla guida dell’auto c’era un 48enne di origini macedoni, residente a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. L’unica auto coinvolta è una Fiat Stilo, sulla quale viaggiava l’uomo, da solo. La vittima infatti è l’unica persona coinvolta nell’incidente.





La dinamica dell’incidente

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente e le cause dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava andando al lavoro alla guida della sua auto.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’auto ha sbandato finendo fuori strada. La vettura ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un muro di cinta di una abitazione della zona. L’impatto violento per l’uomo è stato fatale.

Altri automobilisti di passaggio hanno immediatamente avvertito i soccorsi, che sono intervenuti il prima possibile. Ma all’arrivo del 118 per il 48enne non c’era già più nulla da fare e i soccorritori ne hanno constatato il decesso. Sul luogo dell’incidente è anche intervenuta la polizia di Nizza Monferrato, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto: non è da escludere l’ipotesi di un malore improvviso del conducente dell’automobile.