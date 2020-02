Tragico incidente a Massa Carrara: un'auto si è scontrata contro un muretto e due giovani hanno perso al vita. Tre invece sono rimasti feriti.

Due giovani di 18 e 20 anni hanno perso la vita in un tragico incidente a Massa Carrara: la loro auto è finita contro un muretto. Erano le 1 della notte tra il 7 e l’8 febbraio quando, all’altezza di Albiano Magra, frazione del comune di Aulla, è avvenuto il sinistro. Da quanto si apprende ci sarebbero anche tre feriti. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi dei medici del 118 giunti sul posto: per i due ragazzi, infatti, non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine: sono in corso le indagini.





Massa, Carrara, auto contro un muretto

Tragedia nella notte a Massa Carrara: due giovani di 18 e 20 anni hanno perso la vita dopo che la loro auto si è scontrato contro un muretto.

L’incidente, avvenuto intorno alle una del mattino, ha causato anche il ferimento di tre persone. Secondo le primissime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Mito quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero schiantati fatalmente contro il muro. Un impatto che non ha lasciato scampo ai due giovani. Infatti, il personale medico giunto rapidamente sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i cinque occupanti del mezzo: tre persone sono ferite. Due di loro sono state portate all’ospedale di La Spezia, mentre la terza ha raggiunto con l’elisoccorso il Cisanello di Pisa.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Aulla.