Ilaria Matteucci è scomparsa da Vadena, vicino a Bolzano, nella giornata di lunedì 10 febbraio: era ospite nella casa di un amico.

Lunedì 10 febbraio Ilaria Matteucci è scomparsa da Vadena, nei pressi di Bolzano: la donna, di 57 anni, si era trasferita da Gubbio, in Umbria, in Trentino per lavoro. Prima di far perdere le sue tracce, inoltre, era stata ospite a casa di un amico. I carabinieri hanno avviato le opportune ricerche: corsi d’acqua e campagne sono i primi luoghi nei quali i sommozzatori sono andati a cercare la donna. Chiunque avesse informazioni a tale riguardo è invitato a collaborare nelle indagini.





Vadena, Ilaria Matteucci è scomparsa

I familiari di Ilaria Matteucci sono molto preoccupati: la donna si era recata a Vadena, vicino a Bolzano, a casa di un amico dalla quale poi è scomparsa all’improvviso. La 57enne risiedeva da anni a Gubbio ma era originaria di Bolzano.

Ospitata da quest’amico, tra pochi giorni avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro. Da quanto si apprede, inoltre, sono in corso le ricerche dei carabinieri: Ilaria è sparita da lunedì 10 febbraio. Sono stati controllati i corsi d’acqua e i boschi attorno a Vadena, territorio nel quale confluiscono l’Isarco e l’Adige. Chiunque avesse informazioni utili nelle ricerche è invitato a contattare le forze dell’ordine (numero 0471 954128). Sono state spiegate numerose unità cinofile ma in 24 ore ancora nessuna traccia della donna. Per i familiari Ilaria potrebbe essere precipitata in un corso d’acqua.

Risale a lunedì 10 febbraio, invece, il ritrovamento del corpo senza vita di Miriam Vera Torriglia, la donna scomparsa da Genova il 27 gennaio scorso. Un escursionista avrebbe casualmente rinvenuto il corpo all’interno della sua auto nel bosco.