Crisi Air Italy, sindacati proclamano sciopero dei voli il 25 febbraio

A seguito della crisi che ha colpito la compagnia aerea Air Italy i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per la giornata del 25 febbraio.

In seguito alla crisi aziendale che ha colpito la compagnia aerea Air Italy, messa in liquidazione nella giornata dell’11 febbraio, i sindacati nazionali del settore aeroportuale hanno deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore per il prossimo 25 febbraio: vale a dire per l’ultimo giorno in cui Air Italy ha garantito la presenza dei voli precedentemente prenotati dai suoi passeggeri. I sindacati chiedono che il ministero prenda le redini della situazione in modo da sistemare le storture contrattuali presenti nel settore.

Crisi Air Italy: sciopero il 25 febbraio

Nella nota ufficiale congiunta diffusa dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, si può infatti leggere: “Da ormai troppo tempo le organizzazioni sindacali richiedono inascoltate un tavolo di lavoro ministeriale ed una cabina di regia che abbia la finalità di riscrivere le regole del Settore.

Riteniamo infatti e lo abbiamo più volte sostenuto in ogni momento istituzionale di confronto che l’obiettivo principale ed ineludibile sia quello di porre fine alle cause ed agli effetti delle azioni di dumping industriale e contrattuale che hanno generato inaccettabili asimmetrie competitive”.





Le parole del ministero

Critica nei confronti della liquidazione di Air Italy si è mostrata anche la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, la quale ha anch’essa auspicato un tavolo governativo per la risoluzione delle difficoltà finanziarie che hanno colpito la compagnia: “Non è accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni senza informare prima il governo e senza valutare seriamente eventuali alternative. Pertanto mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all’incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore”.