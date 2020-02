Tentata violenza in un negozio di fotocopie a Roma: una ragazzina di 14 anni è riuscita a fuggire da un uomo di 46 anni che è stato arrestato.

Sarebbe riuscita a scappare la ragazzina minorenne vittima di una tentata violenza sessuale in un negozio di fotocopie a Roma. La 14enne, infatti, era entrata nella bottega della capitale in zona San Giovanni. Dopo una serie di complimenti, però, il proprietario ha tentato di metterle le mani addosso ma lei è riuscita a fuggire. Il responsabile, un uomo di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri.





Roma, tentata violenza in un negozio

Sono stati dieci minuti di terrore per la giovane 14enne entrata in un negozio di Roma per delle fotocopie: è riuscita a scappare da una tentata violenza. Il proprietario del negozio, infatti, avrebbe iniziato a fare delle avance dapprima verbali per poi passare all’aggressione fisica. Dopo averla invitata nel retro, dove si trovavano le fotocopiatrice, il 46enne avrebbe tentato di metterle le mani addosso.

Nessuno nei dintorni della zona San Giovanni a Roma si è accorto di quanto stava accadendo. Anche su questo punto sono in corso le indagini.

Sarebbe stata proprio la vittima ad allertare i carabinieri che hanno prontamente arrestato il responsabile. Quest’ultimo, accusato di violenza sessuale aggravata, si trova ora in carcere a disposizione della magistratura. Avrebbe tentato in un primo momento di negare quanto accaduto, ma sarebbe rimasto incastrato dalle dichiarazioni della ragazzina. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il commerciante abbia tenuto comportamenti simili anche in passato. La 14enne, invece, si trova ancora sotto shock ed è stata affidata alle cure dell’ospedale San Giovanni. Inoltre, avrebbe presentato alcune lesioni a causa della violenza che sono state prontamente curate dai medici.