Un aereo di piccole dimensioni è precipitato in Sicilia e si è incendiato: sono morti un istruttore di volo e il suo allievo.

Due persone hanno perso la vita in un incidente aereo in Sicilia, in provincia di Siracusa: un piccolo velivolo è precipitato e ha preso fuoco nella zona di contrada Cannellazza. L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 12 febbraio. Si tratta, stando alle prime informazioni, di un ultraleggero della scuola di volo di Catania. Le vittime sono l’istruttore di volo e un allievo in fase di addestramento.





Sicilia, aereo precipitato: due morti

Terribile incidente nella mattinata di mercoledì 12 febbraio in provincia di Siracusa: un aereo di piccole dimensioni è precipitato al suolo e si è incendiato. Da quanto si apprende, inoltre, a bordo viaggiavano due persone: l’istruttore di volo e un allievo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il Tecnam P2002 era decollato per un volo di addestramento dall’Aeroclub di Catania quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato nelle campagne tra Francofonte e Lentini. Avrebbe progressivamente perso quota fino allo schianto con il suolo.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso, ma per i due occupanti del mezzo non c’è stato nulla da fare. L’istruttore di volo e il giovane allievo sono morti sul colpo. Presenti gli agenti della polizia, il personale della squadra mobile della Questura di Siracusa e i vigili del fuoco. Anche alcuni ispettori dell’Agenzia nazionale sicurezza volo e dell’Ente nazionale aviazione civili sono giunti sul luogo del sinistro per avviare gli opportuni accertamenti del caso. La Procura di Siracusa, infine, ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.