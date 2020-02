Alitalia, 21 indagati: “600 mila euro per feste e cene”

La Procura di Civitavecchia chiude l'inchiesta su Alitalia, rilevando casi di bancarotta fraudolenta e uso indebito dei fondi aziendali: gli indagati.

La Procura di Civitavecchia ha concluso le indagini riguardanti la gestione della società Alitalia fino al 2017. A 21 individui è stato notificato il 425 bis e tra questi si trovano personaggi illustri come Montezemolo, Antonella Mansi (vice-presidente di Confindustria) e Enrico Laghi (liquidatore di Air Italy).

L’inchiesta di Alitalia: gli indagati

Secondo la Procura, gli indagati sarebbero responsabili della bancarotta di Alitalia. Infatti le indagini avrebbero rivelato che “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso” avrebbero commesso numerosi falsi legati all’approvazione del bilancio del 2015. Sull’avviso di chiusura indagine si legge: “In tal modo fornendo indicazione di dati di segno positivo difformi dal vero e consentendo il progressivo aumento dell’esposizione debitoria, cagionavano o comunque concorrevano a cagionare il dissesto della società, anche aggravandolo”.

Inoltre Enrico Laghi sembra indagato anche per falso in atto pubblico: “Nell’autodichiarazione resa in accettazione dell’incarico di Commissario straordinario di Alitalia Sai al Mise dichiarava falsamente di non aver prestato attività di collaborazione professionale nei confronti della società Alitalia Sai nei due anni antecedenti alla dichiarazione dello stato d’insolvenza, nonostante avesse, nel settembre 2015, emesso parere su incarico della citata società”.

Queste le parole dei pm che conducono l’indagine.





Uso improprio di denaro

La Procura di Civitavecchia contesta anche l’uso improprio delle risorse aziendali a quattro indagati: Silvano Cassano, Luca Cordero di Montezemolo, Marc Cramer Ball e Duncan Naysmith. Secondo le indagini i quattro avrebbero utilizzato circa 600 mila euro dei fondi aziendali.

Infatti 133.571 vennero utilizzati “per spese di catering verso la società Relais Le Jardin” per le riunioni del Cda, 5.961 per «cene di gala in favore dalla società Casina Valadier» e 485.077 per l’organizzazione di quattro cene aziendali.