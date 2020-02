Auto si ribalta sulla E45: grave incidente in provincia di Perugia

L'auto si ribalta sulla E45: mamma e figlia a bordo rimangono ferite. Terribile incidente all'altezza di Selci-Lama in provincia di Perugia.

Nella serata di martedì 11 febbraio è avvenuto un grave incidente all’altezza di Selci-Lama, in provincia di Perugia. L’auto sulla quale viaggiavano mamma e figlia si ribalta lungo la E45: le due donne rimangono ferite e vengono trasportate in ospedale. Fortunatamente, però, non si tratta di nulla di grave. Stando alle prime informazioni, riportate sui quotidiani locali, pare che entrambe abbiano presentato alcuni traumi e lievi ferite. Sono state dimesse dopo gli opportuni accertamenti medici. Sono in corso invece le indagini per verificare le cause dell’incidente.





Perugia, auto si ribalta sulla E45

Poteva finire in tragedia l’incidente avvenuto intorno alle ore 20:30 di martedì 11 febbraio. L’auto si ribalta per cause ancora in fase di accertamento: mamma e figlia che viaggiavano a bordo del mezzo sarebbero rimaste ferite, ma non in modo grave.

Stando alle prime informazioni, infatti, la vettura si sarebbe capovolta su se stessa, forse per la velocità, all’altezza dello svincolo per Selci-Lama, vicino a Perugia. Il mezzo è uscito distrutto dal sinistro, ma le conseguenze sono state moderate. Sul posto sono intervenute le ambulanze, l’automedica, gli agenti della Polizia e i vigili del fuoco di Città di Castello. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Le due donne sono state trasferite in ospedale e dopo le prime cure sono state subito dimesse. Avrebbero riportato lievi traumi e ferite. Sono in corso gli accertamenti per definire in modo chiaro la dinamica e le cause dell’incidente.