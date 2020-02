Una studentessa toscana è stata posta in quarantena alla Cecchignola dopo essere tornata da un viaggio in Cina: è psicosi coronavirus.

Una studentessa toscana dell’istituto di Pontedera si trova in quarantena con gli altri connazionali alla Cecchignola dopo aver fatto ritorno da un progetto didattico in Cina: si teme il coronavirus. La ragazza, da quanto si apprende, dovrà trascorrere un periodo di almeno 14 giorni a Roma prima di rientrare a scuola. Non sono stati resi noti, per motivi di privacy, né le generalità, né il nome dell’istituto frequentato dalla giovane. Ciò che sappiamo è che frequenta la terza e aveva concordato con la scuola un progetto di intercultura in Cina.





Studentessa toscana in quarantena

Dovrà attendere ancora qualche giorno la studentessa toscana tornata da un progetto scolastico in Cina: per lei è scattata la quarantena per coronavirus a Roma. La giovanissima non avrebbe febbre o altri sintomi sospetti, ma rimane comunque controllata dal personale specializzato.

Anche le istituzioni scolastiche, il Ministero, i dirigenti stanno prestando la massima attenzione alla situazione. Sono stati messi in atto tutti i protocolli previsti dal Ministero della Salute.

Da quanto si apprende, inoltre, i 14 giorni previsti di quarantena (tempo di incubazione del virus) scadrebbero il prossimo 17 febbraio. Sta balzando da giorni, però, l’ipotesi di prolungamento a 24 giorni di quarantena: sale la proccupazione a Roma. “Ci dicano cosa dobbiamo fare – ha detto uno degli italiani in isolamento –. Non abbiamo una data esatta. L’ipotesi di un prolungamento della quarantena al momento riguarda solo delle voci che non avrebbero nessuna conferma”. “Sappiamo che il conteggio della quarantena si è azzerato quando è stato ricoverato il ragazzo positivo – hanno rivelato ancora gli italiani rientrati da Wuhan –.

Quindi ci è stato detto che, se non ci fossero stati altri casi, avremmo lasciato la Cecchignola entro il 20 febbraio”. Dall’Oms nel frattempo non è arrivata alcuna nuova indicazione ufficiale.