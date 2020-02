Incidente stradale a Cagliari: motociclista 33enne travolto da un’auto

Un motociclista di 33 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cagliari. L'uomo stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Incidente stradale a Cagliari, dove un motociclista di 33 anni è stato travolto da un’automobile nei pressi della centralissima via Tiziano, nel quartiere di Villanova. L’uomo è finito a terra dopo essere stato urtato da un suv guidato da una donna cagliaritana 51enne che al momento dello scontro stava impegnando l’incrocio. Sul posto sono subito giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Stando alla ricostruzione dell’incidente effettuata dagli agenti della polizia municipale il motociclista stava percorrendo la strada diretto verso via Dante, quando all’intersezione con via Pacinotti è stato travolto dall’automobile della donna, che si è immediatamente fermata all’incrocio.





L’uomo è stato quindi subito soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto, che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli agenti hanno contestualmente chiuso al traffico la strada per consentire agli esperti di effettuare i rilevi del caso, necessari al fine di stabilire le responsabilità dell’incidente.

Altro incidente al Poetto

Quello di via Tiziano non è stato l’unico sinistro stradale avvenuto a Cagliari in queste ore. Nel pomeriggio del 12 febbraio infatti, due automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento presso il lungomare Poetto del capoluogo sardo. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, che successivamente è stata portata via in ambulanza dal servizio d’emergenza del 118. Sul posto è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale.