Due uomini sono stati sorpresi ad avere rapporti sessuali in un parco pubblico a Montecatini Terme: sono stati denunciati.

Sorpresi in atteggiamenti focosi nel parco pubblico della Torretta a Montecatini Terme: due uomini hanno consumato rapporti sessuali davanti agli occhi di molte persone. Nelle vicinanze, inoltre, si trovavano alcuni bambini: le mamme hanno quindi provveduto a denunciare i due uomini. L’accusa è quella di atti osceni in luogo pubblico.





Montecatini, rapporti in un parco

All’arrivo degli agenti della Polizia municipale, uno dei due uomini si stavano rimettendo i vestiti in modo frettoloso e distratto. L’altro, probabilmente, era già riuscito a fuggire. Infatti, stando al racconto di una mamma, i due avrebbero consumato rapporti sessuali all’interno di un parco pubblico a Montecatini Terme. Il tutto mentre diversi bambini si trovavano nello stesso parco a giocare. La scena è stata segnalata da diverse mamme che avevano portato i loro bambini a giocare nel luogo pubblico ed erano rimaste sconvolte.

Una di queste avrebbe allertato gli agenti dopo aver assistito alla scena sconvolgente. All’arrivo della Polizia, però, era rimasto un solo protagonista dell’atto osceno. L’uomo di 64 anni di Monsummano è stato quindi denunciato per aver commesso atti osceni in luogo pubblico. L’episodio, da quanto si apprende, si è verificato intorno alle ore 15 nel parco termale che in quel momento era pieno di bambini.

“Anche in questo caso – ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale di Montecatini, Domenico Gatto – le segnalazioni dei cittadini hanno portato all’identificazione dell’autore di reati. Per questo esorto i cittadini a segnalarci qualsiasi comportamento inusuale per consentirci di sanzionare tutti i comportamenti che attentano alla sicurezza e alla vivibilità della nostra città”.