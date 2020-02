Roberto di Felice, sindao di Ariccia, è morto all'età di 62 anni: grande il cordoglio espresso dai suoi concittadini e colleghi.

Addio al sindaco di Ariccia Roberto Di Felice, morto a 62 anni a causa di una lunga malattia. In carica dal 2016, negli ultimi tempi aveva firmato la delega di vice sindaco reggente ad Elisa Refrigeri, resosi conto che le sue condizioni erano andare in contro ad un peggioramento e che non era più in grado di assolvere pienamente ai suoi compiti istituzionali.

Morto Roberto di Felice

Roberto si è spento nell’ospedale Regina Apostolorum di Albano dove era ricoverato nella notte tra martedì 11 e mercoledì 13 febbraio 2020. Era una figura molto amata nel suo paese, in cui negli ultimi anni si era più volte candidato a svolgere il ruolo di primo cittadino. Dopo aver perso per pochissimi punti, nel 2016 i suoi cittadini l’avevano eletto con il sostegno di cinque liste civiche.

Prima vigile urbano ad Ariccia e poi funzionario comunale ad Albano, era molto stimato per la sua professionalità e preparazione nei suoi ambiti.

Aveva non da molto perso il padre Giotto, noto nel comune con l’appellativo di “Giottarello il sarto”: ora lascia due fratelli, Lory e Marco, e la mamma Teresa con cui aveva sempre vissuto nel centro storico del paese.





Ancora non è nota la data dei funerali, che la famiglia comunicherà in giornata. Tanti i messaggi di cordoglio espressi dai residenti della sua città e da coloro che con lui avevano condiviso l’esperienza politica, sia in maggioranza che in opposizione. Così l’ha descritto Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio: “Una persona dalla grande caratura umana e politica, che amava la sua città e per lei quotidianamente si operava con impegno e dedizione“.