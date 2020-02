Niccolò rimane bloccato a Wuhan: le autorità di Pechino hanno fermato l'aereo militare che avrebbe dovuto riportarlo in Italia.

Non potrà ancora tornare in Italia Niccolò, il 17enne rimasto bloccato a Wuhan per coronavirus: infatti, l’aereo militare giunto in Cina è rimasto bloccato dalle autorità di Pechino. Da quanto si apprende, infatti, non ci sarebbero slot liberi per l’atterraggio del KC-767 dell’Aeronautica Militare nell’aeroporto cinese. Niccolò era rimasto a terra già due volte a causa di alcuni sintomi febbrili. La prima volta non era potuto salire sul volo di rientro dei 56 connazionali perché bloccato dai controlli aeroportuali cinesi. In seguito, anche tramite ponte aereo con l’Inghilterra non era riuscito ad arrivare in Italia. Ora, di nuovo i tempi si allungano.

Pechino ferma l’aereo per Niccolò

Niccolò, lo studente friulano bloccato a Wuhan, doveva tornare in Italia venerdì 14 febbraio ma da Pechino l’aereo di rimpatrio è rimasto fermo.

Le autorità cinesi, infatti, non hanno disponibile uno slot all’aeroporto per permettere l’atterraggio del KC-767 della Difesa italiana. Perciò il 17enne rimane ancora in albergo assistito dal personale medico e sanitario cinese. Una storia che sembra non avere fine: per due volte il ragazzino è rimasto bloccato nella città epicentro del focolaio a causa di un sospetto. In realtà si trattava soltanto di febbre alta. Ora, però, le autorità italiane lo faranno rientrare nonostante i suoi sintomi febbrili. Il tutto avverrà non appena l’aereo potrà atterrare in Cina. Una volta arrivato in Italia, comunque, il giovane dovrà affrontare un periodo di isolamento al Celio.