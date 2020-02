Un uomo di 78 anni è stato investito da un camion dei rifiuti. Sarebbe stato colpito dal sistema di ancoraggio e sollevamento dei cassonetti.

La tragedia che ha coinvolto Fernando Castelabate, un uomo di 78 anni residente a originario della provincia di Foggia, si è verificata verso le 7:30 del mattino di giovedì 13 febbraio. L’uomo stava passeggiando nei nei pressi della casa di riposo dove era ospite, in via Marina a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, quando è stato investito da un camion dei rifiuti. I soccorsi effettuati dal personale sanitario non sono serviti a nulla: le ferite riportate dall’uomo gli sono state fatali ed è morto sul colpo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito dal sistema di ancoraggio e sollevamento dei cassonetti, posizionato sul retro del camion dei rifiuti. Le forze dell’ordine e l’arma dei Carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini del caso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.





l'autista che stava guidando il camion dei rifiuti della ditta che gestisce la raccolta della spazzatura in quella zona, nell'effettuare la retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza dell'anziano, che stava attraversando la strada proprio dietro al mezzo. Il magistrato ha concesso il nulla osta per la rimozione della salma.