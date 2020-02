Sale a tre il bilancio delle vittime del tragico incidente che ha avuto luogo nella notte tra il 7 e l'8 febbraio a Massa Carrara.

Il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 febbraio a Massa Carrara purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo aver lottato per quasi una settimana nel reparto di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere.

Sale a tre il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime del tragico incidente che ha avuto luogo nella notte tra il 7 e l’8 febbraio a Massa Carrara sale a tre. Dopo i due giovani morti sul colpo, purtroppo anche il 19enne non ce l’ha fatta. In seguito al terribile schianto del mezzo contro un muretto, i soccorsi erano riusciti ad estrarre ancora vivi il 19enne ed altri due ragazzi. Originario di Bolano, in provincia della Spezia, il giovane era stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa dove era stato ricoverato con prognosi riservata dopo aver riportato gravi ferite.

Da allora, purtroppo, non ha mai più ripreso conoscenza e per circa una settimana ha lottato nel reparto di rianimazione.





Nella giornata del 14 febbraio il suo cuore ha smesso di battere, con i medici che avevano avviato la procedura di accertamento di morte cerebrale nel pomeriggio, per poi concludersi alle ore 20 con la dichiarazione del decesso. Per volontà dei famigliari, quindi, gli organi del ragazzo verranno donati. In seguito al terribile incidente che ha causato la morte di tre giovani vittime, gli altri due giovani, che erano a bordo dell’Alfa Romeo Mito finita contro un muro una settimana fa, rimangono ricoverati in ospedale in gravi condizioni presso l’ospedale di La Spezia.