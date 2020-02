Gravissimo incidente nella notte sulla Tiburtina, a Roma: un uomo ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e un tir. Grave il figlio.

Tragedia nella notte sulla Tiburtina: un uomo di 57 anni ha perso la vita in uno scontro mortale tra un’auto e un tir. Il figlio di 28 anni, invece, è stato trasferito in codice rosso in ospedale: è gravissimo. Il sinistro è avvenuto all’altezza del civico 1494, in direzione di Tivoli: ancora da chiarire, invece, le cause e la dinamica dell’incidente.





Scontro mortale sulla Tiburtina

Uno scontro violentissimo quello avvenuto nella notte fra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio: un’auto e un tir si sono schiantati sulla Tiburtina, in direzione di Tivoli. Ancora incerte le cause del sinistro, mentre il bilancio è di un morto e un ferito grave. A bordo dell’auto, infatti, viaggiavano padre e figlio: l’uomo di 57 anni sarebbe morto sul colpo mentre il figlio sarebbe gravissimo.

La vittima era originaria del Marocco, ma le generalità non sono ancora state rese note. Il figlio, da quanto si apprende, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso, ma non è noto se si trova o meno in pericolo di vita. Ignote sono anche le condizioni del conducente del tir. Da quanto si apprende, infatti, l’auto sulla quale viaggiavano padre e figlio sarebbe entrata in collisione con il mezzo pesante.

La Polizia Locale, il personale del 118 e le ambulanze sono giunti rapidamente sul posto ma per il 57enne i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Le ferite riportare erano troppo gravi. Per l’autista del tir, invece, è stato disposto il test per alcool e droga, come consuetudine e prassi.

Sono in corso le opportune indagini sul caso.