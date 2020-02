Alle ore 7:40 di sabato 15 febbraio Niccolò è rientrato a Pratica di Mare: il 17enne di Grado è stato accolto anche dal ministro Luigi Di Maio.

L’aereo di Niccolò, il 17enne rimasto bloccato a Wuhan per coronavirus è rientrato in Italia alle 7:40 si sabato 15 febbraio. La notizia è stata diffusa dalla Farnesina, dopo che l’aereo militare giunto in Cina era rimasto bloccato dalle autorità di Pechino. Da quanto si apprende, infatti, non ci sarebbero stati slot liberi per l’atterraggio del KC-767 dell’Aeronautica Militare nell’aeroporto cinese. Niccolò era rimasto a terra già due volte a causa di alcuni sintomi febbrili. La prima volta non era potuto salire sul volo di rientro dei 56 connazionali perché bloccato dai controlli aeroportuali cinesi. In seguito, anche tramite ponte aereo con l’Inghilterra non era riuscito ad arrivare in Italia.

La Cina autorizza il rimpatrio

Il volo che riporterà Niccolò a casa è partito nella giornata di venerdì 14 febbraio dall’Italia, per poi tornare in patria il giorno successivo.

L’intera operazione sarà coordinata dal Ministero degli Esteri (nello specifico dall’Unità di Crisi), da quello della Difesa e da quello della Salute, con la collaborazione della Protezione Civile. Ventisei ore di viaggio di ritorno nel quale Nicolò sarà accolto da solo nel ventre dell’aereo, assistito dai sanitari. Lo stesso velivolo, con le stesse procedure, era stato utilizzato per rimpatriare gli altri connazionali dalla Cina.

Luigi Di Maio accoglie Niccolò

Ad attendere Niccolò a Pratica Di Mare era presente anche il ministor degli Esteri Luigi Di Maio, che sui social annuncia: “Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!”.

Pechino ferma l’aereo per Niccolò

Niccolò, lo studente friulano era rimasto bloccato a Wuhan: doveva tornare in Italia venerdì 14 febbraio ma da Pechino l’aereo di rimpatrio era rimasto a terra.

Le autorità cinesi, infatti, avevano dichiarato di non avere alcuno slot disponibile all’aeroporto per permettere l’atterraggio del KC-767 della Difesa italiana.

Una storia che sembrava non avere fine: già per due volte il ragazzino era rimasto bloccato nella città epicentro del focolaio a causa di un sospetto. In realtà si trattava soltanto di febbre alta. Ora, però, le autorità italiane avevano assicurato che lo faranno rientrare nonostante i suoi sintomi febbrili. Il tutto avverrà non appena l’aereo potrà atterrare in Cina. Una volta arrivato in Italia, comunque, il giovane dovrà affrontare un periodo di isolamento al Celio.