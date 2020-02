A Vicenza un 18enne si è schiantato contro un camion parcheggiato ai lati della strada. Il giovane purtroppo è morto sul colpo.

A Vicenza nel primo pomeriggio di venerdì 14 febbraio un 18enne si è schiantato contro un camion parcheggiato ai lati della strada, rimanendo schiacciato sotto il cassone. Il giovane purtroppo è morto sul colpo.

Vicenza, incidente fatale per un 18enne

Si è consumata l’ennesima tragedia sulle strade italiane. Nel primo pomeriggio di venerdì 14 febbraio, a Vicenza Mirko Munaretto, 18enne residente a Salcedo, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada Provinciale Fara Vicentino.

Il giovane alla guida di una Fiat Punto stava tornando dalla pausa pranzo nell’officina in cui lavorava come meccanico, quando avrebbe perso il controllo della sua auto sbandando in curva e dopo un terribile testa-coda è finito sotto il rimorchio di un autoarticolato che si trovava parcheggiato ai lati della strada in una piazzola di sosta.

Altra vittima della strada

Il 47enne slavo a bordo del mezzo, svegliato dal violento impatto, ha subito chiamato i soccorsi, ma per Mirko Munaretto purtroppo non c’è stato niente da fare.

La Polstra e la Polizia Locale Nord Est Vicentino ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto, oltre ai vigili del Fuoco, sono giunti anche i Carabinieri per deviare il traffico, che a quell’ora è sempre intenso.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Le forze dell’Ordine in queste ore stanno visionando l’auto del ragazzo per capire se l’incidente sia stato causato da qualche malfunzionamento interno al veicolo, ipotesi che al momento però non sembra convincere gli addetti ai lavori.