A Casoria un 25enne con la passione del ballo è morto stroncato da un infarto. Sui social molti i messaggi d'affetto per amici e parenti.

A Casoria un 25enne con la passione del ballo è morto stroncato da un infarto. Inutili i soccorsi, il ragazzo è deceduto dopo pochi minuti, sotto gli occhi increduli di amici e conoscenti. Sui social molti i messaggi d’affetto per amici e parenti.

Casoria, 25enne muore per infarto

A Casoria (Napoli) Angelo De Rosa, 25enne con la passione del ballo, è morto stroncato da un infarto. Il ragazzo stava passando la serata in compagnia dei suoi amici all’Uci Cinema di Casoria dove si stava tenenendo un evento di balli latino-americani, quando all’improvviso si è accasciato. Inutili i soccorsi, il ragazzo è deceduto dopo pochi minuti, sotto gli occhi increduli di amici e conoscenti.

Il ballo nel cuore

Angelo era appassionato di ballo, e da qualche mese si era iscritto al Dynamique Ballet Studio.

Tutti gli amici presenti con lui all’evento hanno commentato con sgomento e profonda tristezza l’accaduto, testimoniando che l’amico non aveva mai avuto nessun genere di problema cardiaco.

Ora però non è da escludere che i parenti possano chiedere l’autopsia, per verificare le cause del decesso di Angelo. Intanto sui social tutti lo stanno ricordando come un ragazzo sorridente, gentile e amnate del ballo. In moltissimi, anche sconosciuti, stanno mostrando molto affetto nei confronti di amici e parenti, con messaggi davvero commoventi e struggenti.