Un bambino disabile di 8 anni è stato maltrattato dall'insegnante in una scuola di Alessandria: la maestra è stata denunciata.

Dramma ad Alessandria: un bambino disabile di 8 anni è stato maltrattato dalla sua insegnate a scuola. La maestra è stata denunciata: anziché occuparsi del bimbo, avrebbe utilizzato violenza fisica e verbale contro di lui. Per l’insegnate, quindi, è stata emessa un’ordinanza applicativa dell’interdizione dalle funzioni di insegnante per sei mesi. La Polizia, inoltre, ha provveduto alla denuncia per maltrattamenti su un bimbo disabile di 8 anni.





Bambino disabile maltrattato a scuola

Al termine di una serie di indagini della Polizia di Stato, una maestra di una scuola elementare di Alessandria è stata interdetta dalle sue funzioni a causa di violenze fisiche e verbali sui bimbi. In particolare, un bambino disabile di 8 anni è stato maltrattato dall’insegnate durante le ore di lezione. Oltre alle accuse verbali, la donna avrebbe provveduto anche alla violenza fisica. Per questo motivo contro di lei è scattata una denuncia per maltrattamento di minore.

La Polizia di Stato ha emesso, infine, un’ordinanza applicativa di interdizione dall’insegnamento per un periodo di 6 mesi.

Il provvedimento cautelare restrittivo è stato emesso dal Tribunale, ma la richiesta è arrivata dalla Procura al termine delle indagini. Il caso è stato assegnato alla Squadra Mobile della Questura di Alessandria. Le indagini, inoltre, sono scattate nel momento in cui sono arrivate alcune segnalazioni di comportamenti violenti e non idonei all’educazione dei bambini. Inoltre, qualcuno avrebbe segnalato le violenze fisiche e verbali che la maestra piemontese teneva nei confronti del bimbo disabile di 8 anni.