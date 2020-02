Un bambino di 5 anni è stato investito vicino a casa mentre si trovava sul marciapiede: l'auto lo ha travolto davanti agli occhi di suo padre.

Tragedia a Vercelli, dove un bambino di 5 anni è stato investito da un’auto pirata mentre si trovava sul marciapiede vicino a casa. L’investimento è avvenuto a Cigliano e il piccolo è stato subito trasferito in ospedale a Torino con l’elisoccorso: sarebbe gravissimo. Secondo le prime informazioni, inoltre, accanto al piccolo si trovava anche suo padre, che ha assistito alla scena. I due stavano camminando in corso D’Annunzio quando all’improvviso un’auto avrebbe travolto il bimbo. Immediato l’intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso.





Vercelli, bambino investito sul marciapiede

Rimangono da accertare la dinamica e le cause dell’incidente avvenuto a Cigliano, nel vercellese. Un bambino di 5 anni è stato investito da un’auto pirata mentre si trovava sul marciapiede vicino a casa insieme al suo papà.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del personale medico del 118, le ambulanze, l’elicottero. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dapprima il bimbo era stato ricoverato nella struttura di Chivasso, ma la gravità della situazione lo ha costretto al trasferimento all’ospedale infantile di Torino.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e poco chiare, il bambino sarebbe sceso sul marciapiede da solo. Un’auto che sopraggiungeva a bassa velocità lo avrebbe investito proprio nel momento in cui suo padre stava raggiungendo il piccolo. Davanti ai suoi occhi, dunque, il bimbo è stato sbalzato a terra. Poi l’arrivo immediato dell’ambulanza e il trasferimento in ospedale.

Indagini in corso.