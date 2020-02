Un uomo è stato investito sui binari di Padova: da quanto si apprende la circolazione dei treni è andata in tilt e ci sono gravi ritardi.

Alle ore 6.45 di lunedì 17 febbraio un uomo è stato investito sui binari del treno nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. La circolazione è andata in tilt e molte tratte sono state cancellate. La vittima dell’investimento sarebbe un uomo di 50 anni: secondo le prime ipotesi, inoltre, si tratterebbe di un suicidio.





Padova, uomo investito sui binari

Cinque treni sono stati cancellati e altri hanno subito gravi ritardi fino a 60 minuti. Mattinata nera per i trasporti in Veneto. Un uomo di 50 anni è stato investito sui binari del treno nei pressi di Padova poco prima delle 7 di lunedì 17 febbraio. Da quanto si apprende dai quotidiani locali, però, si tratterebbe di un gesto volontario. Il 50enne si sarebbe infatti lanciato sui binari nel momento in cui sopraggiungeva un treno.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della tratta Milano-Venezia. Rallentamenti anche sulla Venezia-Napoli, Venezia-Milano, Venezia-Lecce, Rovigo-Venezia, Bologna-Venezia, Vicenza-Venezia, Ferrara-Venezia, Mantova-Venezia, Padova-Montebelluna.

Dopo gli opportuni accertamenti dell’autorità giudiziaria, intorno alle ore 7:30, la circolazione è ripresa con forti rallentamenti. Rimangono da chiarire i motivi del tragico gesto e la dinamica di quanto accaduto.

I treni cancellati

R 20811 Padova (6:49) – Venezia Mestre (7:22) ·

R 20823 Verona Porta Nuova (7:06) – Venezia Santa Lucia (9:26) ·

R 20815 Vicenza (7:08) – Venezia Santa Lucia (8:26) ·

R 20814 Venezia Santa Lucia (7:34) – Vicenza (8:52) ·

R 20812 Venezia Mestre (7:35) – Padova (8:13)

Treni parzialmente cancellati

RV 2703 Verona Porta Nuova (6:22) – Venezia Santa Lucia (7:50): limitato a Vicenza (7:01)

RV 2706 Venezia Santa Lucia (7:10) – Verona Porta Nuova (8:38): origine da Vicenza (7:58)

R 20813 Verona Porta Nuova (5:40) – Venezia Santa Lucia (7:56): limitato a Padova (7:08)

R 20817 Brescia (5:45) – Venezia Santa Lucia (8:56): limitato a Vicenza (7:31)

R 20806 Venezia Santa Lucia (6:34) – Verona Porta Nuova (8:34): origine da Vicenza (7:52) ·

R 20679 Venezia Santa Lucia (7:51) – Rovigo (9:36): origine da Padova (8:41).