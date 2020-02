Incidente a Monteverde, auto si ribalta per evitare uno scontro

Tragico incidente a Monteverde: un'auto si è ribaltata in prossimità di uno spartitraffico per evitare lo scontro con un'altra vettura.

Nella mattinata di martedì 18 febbraio si è verificato un incidente a Roma: un’auto si è ribaltata nei pressi di uno spartitraffico in zona Monteverde. Da quanto si apprende, infatti, il conducente ha tentato di evitare l’impatto con un’altra vettura ma a causa dell’elevata velocità si sarebbe ribaltato. Fortunatamente, però, l’autista della vettura non ha riportato conseguenze troppo gravi: è rimasto lievemente ferito.





Roma, incidente a Monteverde

Erano le 7 del mattino di martedì 18 febbraio quando un’auto si è ribaltata nei pressi di Monteverde, a Roma: nell’incidente è rimasto ferito un uomo. Da quanto si apprende, la sua auto si sarebbe ribaltata a causa dell’elevata velocità in prossimità dello spartitraffico all’incrocio tra piazza Enrico Durant e via dei Quattro Venti.

Secondo le ricostruzioni, però, il conducente avrebbe tentato di evitare l’impatto con un’altra vettura che sopraggiungeva dal senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del personale medico del 118 e le ambulanze che hanno trasferito il ferito in ospedale. Non sono ancora state rese note le sue condizioni, ma pare non sia in pericolo di vita. Rimane al vaglio degli inquirenti stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Incrocio pericoloso

Come hanno segnalato molti cittadini, l’incrocio nel quale è avvenuto l’incidente è noto per la sua pericolosità. “Un incrocio dove convergono Quattro Venti, Donna Olimpia e quelli che fanno inversione provenienti da Quirino Majorana e Gianicolense – ha scritto un utente -. Non capitano tanti incidenti perché generalmente il traffico non ti permette di andare molto veloce, però forse un semaforo oppure una rotatoria ci starebbero”.

Per qualcun altro invece andrebbero installati sulla strada “dei dissuasori con i dossi”.