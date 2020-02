Gravissimo incidente tra un Suv e una Fiat 600 in corso Galileo Ferraris a Torino: un ragazzo di 27 anni è in fin di vita.

Grave incidente in corso Galileo Ferraris, vicino a Torino: un Suv e una Fiat 600 si sono scontrati frontalmente. Nel sinistro, da quanto si apprende, sarebbe rimasto coinvolto un ragazzo di 27 anni: è in fin di vita. Secondo le prime ricostruzioni, inoltre, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, forse proprio la Fiat 600 che guidava il giovane. Sulla Nissan Qashqai viaggiava una sola persona, ma non sarebbe grave. Si cercano testimoni dell’incidente che possano collaborare con gli agenti nella ricostruzione della dinamica del sinistro.





Incidente a Torino

Nella serata di lunedì 17 febbraio, intorno alle ore 19, è avvenuto un grave incidente a Torino, in corso Galileo Ferraris all’altezza del civico 250. Una Nissan Qashqai e una Fiat 600 si sono scontrate frontalmente e nell’impatto è rimasto gravemente ferito il ragazzo di 27 anni che si trovava alla guida dalla Fiat 600.

Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni (la dinamica è ancora da chiarire) pare che sia stato il giovane a invadere la corsia di marcia opposta. In questo modo si sarebbe schiantato contro il mezzo che sopraggiungeva dall’altro lato. Ad avere la peggio, però, è stato proprio il 27enne che si trova ora in fin di vita operato in codice rosso al Cto di Torino. Sulla Nissan Qashqai, invece, viaggiava una sola persona: il conducente è stato trasferito al Mauriziano.

La Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino è alla ricerca di testimoni per verificare e accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso le opportune indagini sul caso.