Malore alla guida a Faicchio: morto un uomo di 36 anni

Un uomo di 36 è morto a causa di un malore improvviso accusato mentre era alla guida della sua auto nei pressi di Faicchio.

Tragedia a Faicchio, comune in provincia di Benevento, dove un uomo di 36 anni è stato trovato ormai privo di vita nella sua auto, probabilmente dopo aver accusato un malore mentre era alla guida. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Malore alla guida a Faicchio

Il dramma si è verificato nel tratto stradale compreso tra San Salvatore Telesino e Faicchio. Stando ad una prima ricostruzione, un uomo residente a Durazzano di cui non sono ancora note le generalità si sarebbe accorto di non stare bene mentre era alla guida della sua auto. Così avrebbe accostato, presumibilmente per chiamare i soccorsi. Purtroppo però le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendolo inabile di allertare il 118, cosa che hanno fatto alcuni passanti che l’hanno visto giacere nella sua vettura.

Al loro arrivo però gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo, causato secondo i primi accertamenti del medico legale da un malore improvviso.

A confermarlo sarà l’autopsia disposta sul suo corpo dal magistrato di turno. Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato i rilievi necessari per dare il via alle indagini che porteranno ad una più chiara dinamica di quanto accaduto. Intanto il corpo del 36enne è stato portato all’obitorio dell’ospedale Rummo di Benevento.





Soltanto al termine dell’esame autoptico che si svolgerà qui il magistrato della Procura presso il Tribunale della Repubblica di Benevento consentirà ai familiari di celebrare i funerali dell’uomo.